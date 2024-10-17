Итальянская компания "Систематика" разработает транспортную систему Академгородка в Ереване

ЕРЕВАН, 17 октября. /АРКА/. Правительство Армении утвердило в четверг проект по закупке без объявления тендера услуг у итальянской компании "Систематика", которая займется разработкой транспортной системы Академгородка в Ереване.



Министр образования, науки, культуры и спорта Жанна Андреасян отметила, что министерство разработает "мастер-план", в соответствии с которым и будет вестись работа итальянской компании. По проекту в течение 8 месяцев компания должна представить 4 проекта будущей транспортной системы.



В свою очередь премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что по изначальной логике движения автотранспорта на территории Академгородка не будет вовсе или же оно будет ограничено. Именно для этого вокруг городка будет построена кольцевая дорога. При этом он отметил, что необходимо подумать также и о том, как обеспечить проезд к городку от железнодорожных станций, а также аэропортов.



О проекте Академгородка



Концепция генерального плана Академгородка, в котором планируется разместить все вузы и научные институты Армении, разрабатывается германской компанией gmp International GmbH Architects and Engineers. Она была презентована в апреле 2024 года.



Предусматривается, что основной площадкой для строительства Академгородка, станет 17-й квартал на северо-западной окраине Еревана. Оттуда Академгородок протянется дальше за город и займет пустырь на территории села Сасуник Арагацотнской области Армении, а также на восток - в сторону Аштаракского шоссе. Кроме того, Академгородок займет и киностудию «Арменфильм».



На территории в 580 га, где будут внедрены современные «зеленые» технологии, разместятся 8 государственных и 8 международных/частных вузов, порядка 44 тысяч преподавателей, ученых и студентов из Армении и из-за рубежа. Согласно графику, проектные работы начнутся в текущем году, поэтапное строительство – с 2025 года, а первые студенты начнут обучаться в Академгородке с 2030 года. -0-



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17:48 17.10.2024