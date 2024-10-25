КГД пресек попытку контрабандного ввоза в Армению более 68 тыс. коробок сигарет из Ирана

КГД пресек попытку контрабандного ввоза в Армению более 68 тыс. коробок сигарет из Ирана

ЕРЕВАН, 25 октября. /АРКА/. В Армении пресечена попытка контрабандного ввоза из Ирана крупной партии сигарет, сообщает пресс-служба Комитета по госдоходам республики. 

Сотрудники ведомства получили оперативную информацию из Службы нацбезопасности о том, что в грузовике, перевозящем груз из Ирана в Армению, может быть спрятано большое количество табачных изделий.  

При досмотре прибывшего из Ирана грузовика, за рулем которого был гражданин Армении, под мешками с цементом было обнаружено 68 500 коробок с сигаретами без акцизной маркировки.

По предварительным расчетам, таким образом не был начислен и не внесен в госбюджет акцизный налог примерно в 22,5 млн драмов. 

Коробки с сигаретами и грузовик были изъяты и сданы на хранение на таможенном пункте «Агарак». Водитель грузовика был задержан.

Подозреваемый или обвиняемый в предполагаемом преступлении считается невиновным, пока его вина не доказана согласно судебному постановлению, вступившему в законную силу, в порядке, установленном Уголовно-процессуальным кодексом Армении. -0-

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14:31 25.10.2024

сигареты, контрабанда, Иран, Армения, КГД
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