КГД пресек попытку контрабандного ввоза в Армению более 68 тыс. коробок сигарет из Ирана

ЕРЕВАН, 25 октября. /АРКА/. В Армении пресечена попытка контрабандного ввоза из Ирана крупной партии сигарет, сообщает пресс-служба Комитета по госдоходам республики.



Сотрудники ведомства получили оперативную информацию из Службы нацбезопасности о том, что в грузовике, перевозящем груз из Ирана в Армению, может быть спрятано большое количество табачных изделий.



При досмотре прибывшего из Ирана грузовика, за рулем которого был гражданин Армении, под мешками с цементом было обнаружено 68 500 коробок с сигаретами без акцизной маркировки.



По предварительным расчетам, таким образом не был начислен и не внесен в госбюджет акцизный налог примерно в 22,5 млн драмов.



Коробки с сигаретами и грузовик были изъяты и сданы на хранение на таможенном пункте «Агарак». Водитель грузовика был задержан.



Подозреваемый или обвиняемый в предполагаемом преступлении считается невиновным, пока его вина не доказана согласно судебному постановлению, вступившему в законную силу, в порядке, установленном Уголовно-процессуальным кодексом Армении. -0-



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14:31 25.10.2024