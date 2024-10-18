Обрушившийся на Армению циклон заметно ослабнет

ЕРЕВАН, 18 октября. /АРКА/. Сильный циклон, который обрушился на Армению 16 октября, заметно ослабнет в пятницу.



По прогнозам Армгидрометцентра, на значительной территории страны время от времени будут идти дожди с грозами, ночью хлынет ливень.



С 19 до 22 октября в отдельных районах пойдут кратковременные дожди с грозой и сильным ветром скоростью 16-20 метров в секунду. Температура воздуха постепенно понизится на 7-9 градусов.



В Ереване днём 18 и 19 октября днем ожидаются кратковременные дожди. С 20 по 22 октября осадков не будет.



Температура воздуха днём 18-22 октября составит около 12-15 градусов.



Как сообщил замдиректора Армгидрометцентра Гагик Суренян, этой ночью в Армении выпал первый снег. -0-





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09:07 18.10.2024