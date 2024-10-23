Патрульной службе Армении за 3 года работы удалось выявить 1,6 млн. правонарушений – МВД

Патрульной службе Армении за 3 года работы удалось выявить 1,6 млн. правонарушений – МВД

ЕРЕВАН, 23 октября. /АРКА/. С момента запуска в Армении Патрульно-постовой службы - с июля 2021 года по сентябрь 2024 года - было зафиксировано 1,67 млн. правонарушений, заявила в среду замглавы МВД республики Арпине Саркисян.

Из них обжаловано около 37 000, что, по ее словам, составляет лишь 2% от общего числа зарегистрированных правонарушений.

«8278 протоколов, составленных патрульными, были аннулированы или признаны недействительными. То есть фактически было удовлетворено только 22% обжалованных заявлений», - сообщила Саркисян на заседании Национального Собрания.

Заместитель министра внутренних дел также отметила, что лишь 0,6% решений патрульно-постовой службы были обжалованы в суде. При этом, удовлетворительное заключение получили только 0,2%. -0-

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12:29 23.10.2024

патруль, правонарушения, МВД
Новости Армении АМИ Новости-Армения



 

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