Поляризация СМИ и пренебрежение профэтикой: эксперт - о проблемах медиа в Армении

ЕРЕВАН, 24 октября. /АРКА/. В Армении серьезной проблемой остается поляризация СМИ, заявил в четверг глава Комитета по защите свободы слова Ашот Меликян.



«Это не способствует беспристрастному освещению событий и распространению качественной журналистики в стране», - сказал Меликян, представляя доклад о ситуации со свободой слова в стране за третий квартал текущего года.



Согласно отчету, многие СМИ и журналисты зачастую игнорируют нормы профессиональной этики, препятствуя развитию системы саморегулирования СМИ.



Как отметил Меликян, для улучшения ситуации были разработаны изменения и дополнения в закон «О СМИ» совместно с журналистскими организациями, Министерством юстиции и профильной комиссии парламента. Законопроект уже направлен на рассмотрение правительства, а также в Венецианскую комиссию Совета Европы для получения экспертного заключения.



Согласно его информации, одной из положительных особенностей третьего квартала стало сокращение числа судебных исков против СМИ и журналистов с обвинениями в клевете и оскорблениях. "Всего таких исков 6 против 17 во втором квартале", - сказал Меликян. В числе истцов есть должностные лица, в частности, спикер Национального собрания Армении Алена Симоняна.



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16:43 24.10.2024