Правительство Армении ужесточило порядок въезда граждан Индии, Ирака и Египта из-за большого числа незаконных мигрантов

Правительство Армении ужесточило порядок въезда граждан Индии, Ирака и Египта из-за большого числа незаконных мигрантов

ЕРЕВАН, 24 октября. /АРКА/. Для упорядочения миграционных потоков в Армению и предотвращения незаконной миграции будет ужесточен порядок въезда граждан Индии, Ирака и Египта. Такое решение было принято в четверг на заседании правительства.  

В обосновании решения отмечается, что за последние два года резко возросло число граждан Индии, въехавших в Армению посредством получения электронной въездной визы (E-VISA) и продолжающих находиться на территории Армении без легализации своего проживания после истечения срока действия документа. Некоторый рост зафиксирован и по гражданам Египта. Проблемным является и приезд иракских граждан, несмотря на то, что в данном случае число въездов не увеличилось, но выросло количество просьб о предоставлении убежища, подаваемых гражданами этой страны.

Отмечается, что в период с 1 января по 28 августа 2024 года в Армению прибыли и в настоящее время незаконно проживают 11 965 граждан Индии, 658 граждан Египта и 255 граждан Ирака.

Решением правительства гражданам этих стран предлагается выдавать электронные визы при наличии временного или постоянного вида на жительство (или действующей въездной визы) в США, Австралии, Новой Зеландии, Корее, Великобритании и Северной Ирландии, Канаде, России, Японии, Европейском Союзе, странах Шенгенского соглашения и странах Совета сотрудничества стран Персидского залива. Гражданам указанных стран виза будет выдана также при наличии обратного билета на самолет. –0--

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15:01 24.10.2024

Армения, ужесточение, порядок въезда, Ирак, Египет, Индия
Новости Армении АМИ Новости-Армения



 

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