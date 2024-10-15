СК Армении передал в суд материалы примерно по 600 военнослужащим по делам, связанным с 44-дневной войной

ЕРЕВАН, 15 октября. /АРКА/. Следственный комитет в рамках расследования обстоятельств 44-дневной войны в Арцахе направил в суд уголовные дела с обвинительными заключениями по примерно 600 военнослужащим, сообщил глава ведомства Аргишти Кярамян.



"Мы с самого начала решили разделить дела офицеров и рядового состава. Дела, касающиеся офицеров, были переданы в управление по расследованию особо важных дел и главное военное следственное управление. В основном, имеется 7 направлений следствия, и можем зафиксировать, что по всем имеются следственные результаты", - сказал он на слушаниях в парламенте.



Ранее Кярамян в интервью Общественному телевидению Армении заявлял, что, помимо этого, завершение следствия обсуждается в отношении еще 100 человек. По его словам, расследование причин войны находится «практически на финальном этапе», и уже есть реальная картина. -0-



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17:36 15.10.2024