В Армении за 7-13 октября заболеваемость коронавирусом выросла на 22.5%, ОРВИ - на 20%

В Армении за 7-13 октября заболеваемость коронавирусом выросла на 22.5%, ОРВИ - на 20%

ЕРЕВАН, 15 октября. /АРКА/. Министерство здравоохранения Армении сообщает, что в период с 7 октября по 13 октября случаи заболевания коронавирусом SARS-Cov-2 возросли на 22,5%. При этом за предыдущие 14 дней наблюдался спад на 31%.

За отчетную неделю зафиксирована средняя активность ОРВИ - заболеваемость выросла в 1,2 раза, а неделей ранее - ниже на 1,1 раза. 

71% случаев ОРВИ зафиксированы у детей в возрасте от 0 до 18 лет. 

В результате лабораторных исследований вирусы гриппа не обнаружены.

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13:30 15.10.2024

Армения, коронавирус, ОРВИ, Минздрав
Новости Армении АМИ Новости-Армения



 

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