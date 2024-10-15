В Армении за 7-13 октября заболеваемость коронавирусом выросла на 22.5%, ОРВИ - на 20%

ЕРЕВАН, 15 октября. /АРКА/. Министерство здравоохранения Армении сообщает, что в период с 7 октября по 13 октября случаи заболевания коронавирусом SARS-Cov-2 возросли на 22,5%. При этом за предыдущие 14 дней наблюдался спад на 31%.



За отчетную неделю зафиксирована средняя активность ОРВИ - заболеваемость выросла в 1,2 раза, а неделей ранее - ниже на 1,1 раза.



71% случаев ОРВИ зафиксированы у детей в возрасте от 0 до 18 лет.



В результате лабораторных исследований вирусы гриппа не обнаружены.





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13:30 15.10.2024