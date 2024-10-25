В Минздраве Армении сообщили о росте некоторых респираторных инфекций, в группе риска - дети

ЕРЕВАН, 25 октября. /АРКА/. Показатели заболеваемости острыми респираторными инфекциями (ОРИ), зафиксированные в Армении в третью неделю октября, увеличились по сравнению с предыдущей - второй - неделей октября, однако являются низкими по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения республики.



Согласно результатам мониторинга Наццентра по контролю и профилактике заболеваний, ситуация с ОРИ в республике соответствует сезону.



Так, в Армении в настоящее время нет возбудителей вируса гриппа, но фиксируются иные респираторные инфекции - риновирус, бокавирус и возбудители коронавируса (SARS-Cov-2).



Сравнительно высокие показатели фиксируются среди детей до 4 лет – 71% от общего числа случаев.



В Минздраве рекомендуют пройти вакцинацию от гриппа, избегать контактов с людьми, у которых есть присущие гриппу симптомы, не заниматься самолечением, не использовать антибиотики, так как они не показаны для лечения гриппа, а также одеваться по погоде. -0-



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13:28 25.10.2024