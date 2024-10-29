За три года в Армении начато строительство и ремонт 223 школ - министр

ЕРЕВАН, 29 октября. /АРКА/. С 2021 года по 2024 год в Армении начато строительство и ремонт 223 школ. Об этом заявила министр образования науки, культуры и спорта Армении Жанна Андреасян, выступая на бюджетных обсуждениях в парламенте.



По ее словам, с 1991 по 2017 года в Армении было построено 192 школы, при этом большая часть из них в зоне бедствия после Спитакского землетрясения.



Министр сообщила, что заново будет построено 183 школы, а 35 уже построены с учетом всех требований, в том числе, и по сейсмостойкости. По ее словам, это стало возможно благодаря единому стандарту, который приняло правительство относительно строений и имущества.



Она также отметила, что в рамках программы по строительству и ремонту 500 детских садов правительством была утверждена программа работ по 364 учреждениям, в 157 из которых работы уже закончены.



Что касается проекта оснащения всех учебных заведений лабораториями, то министр сообщила, то в 648 школах проведены работы, которые либо уже закончены, либо находятся на заключительном этапе, и концу года они все уже начнут действовать. -0-



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11:11 29.10.2024