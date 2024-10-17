Замминистра обороны Армении назвал причины летальных случаев в армии и заявил о сокращении их числа

ЕРЕВАН, 17 октября. /АРКА/. Число смертей в армянской армии сократилось, заявил в четверг заместитель министра обороны республики Арман Саркисян.



Тем не менее, как отметил Саркисян, факт смертей в армии вызывает серьезное беспокойство. По его словам, в Минобороны не пытаются как либо оправдаться, однако большинство смертей в армии приходится на самоубийства.



«Есть случаи ДТП. Причем вне службы. А также различные ЧП», - заметил замминистра, заверив при этом, что виновные практически всегда выявляются и предстают перед законом.



Это результат деятельности следственных органов.



При этом Саркисян утверждает, что подавляющее большинство вышеупомянутых смертей напрямую не связаны с тем, что произошло в той или иной воинской части.



Заместитель министра обороны также сообщил, что в этом году, по сравнению с прошлым годом, число смертей в армии в мирных условиях не увеличилось, а даже сократилось. --0--





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18:30 17.10.2024