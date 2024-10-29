В 2025 году на развитие массового спорта в Армении будет направлено более 6 млрд. драмов

В 2025 году на развитие массового спорта в Армении будет направлено более 6 млрд. драмов

ЕРЕВАН, 29 октября. /АРКА/. В 2025 году сумма, выделенная на развитие массового спорта в Армении, увеличилась, составив порядка 6,2 млрд. драмов, заявила министр образования, науки, культуры и спорта РА Жанна Андреасян. 

«Будут продолжены программы по развитию массового спорта и стимулированию здорового образа жизни. Придается особое значение массовым спортивным мероприятиям, проходящим под лозунгом «Кубок премьер-министра», который проводится по 5 видам спорта. Для шоссейного велотурнира в текущем году было приобретено порядка 6500 велосипедов для всех школ», - сообщила Андреасян, выступая на бюджетных обсуждениях в парламенте.

Министр сообщила, что в 2025 году планируется также организовать турнир «Кубок премьер-министра» среди лиц, имеющих инвалидность, а также Лигу баскетбола среди учащихся. –0--

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11:27 29.10.2024

массовый спорт, Армения, Андреасян
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