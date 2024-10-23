Армению включили в список лучших туристических направлений 2025 года по версии «Lonely Planet»

ЕРЕВАН, 23 октября. /АРКА/. Авторитетное мировое издание в сфере туризма «Lonely Planet» признало Армению одним из лучших туристических направлений в выпуске «Лучшее путешествие 2025» («Best Travel 2025»).



«Это является свидетельством уникального очарования и гостеприимства, которое предлагает Армения с ее захватывающими пейзажами, жизнеспособной культурой и незабываемыми впечатлениями», - отмечается в сообщении Комитета по туризму РА в Facebook-е.



И.о. главы Комитета по туризму Сусанна Акопян заявила, что «для нас большая честь быть признанными «Lonely Planet» одним из обязательных к посещению мест в 2025 году».



«Признание со стороны «Lonely Planet» подчеркивает уникальное очарование, историю и гостеприимство, которые делают Армению особенной. Вне зависимости от того, идет ли речь об оживленных городах, живописных деревнях или местных традициях, Армения может стать уникальным открытием для каждого путешественника», - сказала Акопян.



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13:13 23.10.2024