Турпоток в Армению сократился на 6,9% за 9 месяцев 2024 года - министр

Турпоток в Армению сократился на 6,9% за 9 месяцев 2024 года - министр

ЕРЕВАН, 28 октября. /АРКА/. Приток туристов в Армению сократился на 6,9% за 9 месяцев 2024 года,  сообщил министр финансов РА Ваге Ованнисян.

"В январе-сентябре количество посетивших Армению туристов сократилось на 6,9%, что в основном связано с уменьшением посетителей из России на 21,6%. Число туристов из других стран выросло приблизительно на 8,4%, чему поспособствовали туристы из Ирана, Индии и Китая", - сказал Ованнисян, выступая на бюджетных обсуждениях в парламенте.

При этом министр отметил, что согласно имеющейся у него информации, количество трудовых мигрантов из Индии уменьшилось. 

По данным Комитет по туризму Министерства экономики РА, за первые 9 месяцев текущего года Армению посетили около 1 млн. 722,6 тыс. туристов. Спад к аналогичному периоду 2023 года составил 6,88% (тогда было зафиксировано почти 1 млн. 850 тыс. турпосещений). Больше всего туристов приезжают в Армению из России (43%), Грузии (12%), Ирана (8%), а также США (3%) Индии (2%). 

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12:05 28.10.2024

Армения, туризм, министр, бюджет
Новости Армении АМИ Новости-Армения



 

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