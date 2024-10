Կոնվերս Բանկը Կենտրոնական դեպոզիտարիայի Most Progressive Member of the Depositary system առաջին մրցանակակիրն է (ՖՈՏՈ)

ԵՐԵՎԱՆ, 31 հոկտեմբերի․/ԱՌԿԱ/․ Կոնվերս Բանկը կրկին AMX Հայաստանի ֆոնդային բորսայի ու Կենտրոնական դեպոզիտարիայի ամենամյա համատեղ մրցանակաբաշխության մրցանակակիր է, հաղորդում է Կոնվերս Բանկի մամուլի ծառայությունը։

Բանկի ներդրումն ու աշխատանքի արդյունավետությունն ամենաբարձր գնահատականին է արժանացել Կենտրոնական դեպոզիտարիայի Most Progressive Member of the Depositary System անվանակարգում. մրցանակն, ի դեպ, շնորհվում էր առաջին անգամ։

Իսկ Բանկի Ֆինանսական շուկաների վարչության երկրորդ կարգի դիլեր Սոնա Գրիգորյանը մրցանակի է արժանացել ՎԶԵԲ՝ կապիտալի շուկաներին նվիրված առցանց ծրագրի ընթացքում ակտիվության և արդյունքների համար։





«Շնորհակալություն ենք հայտնում Հայաստանի ֆոնդային բորսայի և Կենտրոնական դեպոզիտարիայի մեր գործընկերներին կապիտալի շուկայում Կոնվերս Բանկի գործունեությանը հերթական անգամ բարձր գնահատական տալու և մրցանակների համար։ Վստահ ենք, որ համատեղ ուժերի շնորհիվ կարողանալու ենք հասնել ՀՀ տնտեսության հետագա զարգացման կարևորագույն հիմնասյուներից հանդիսացող կապիտալի շուկայի զարգացմանը:»,- ասել է Կոնվերս Բանկի ֆինանսական շուկաների վարչության պետ Հասմիկ Մաթևոսյանը։

Նշենք, որ երեկ կայացած մրցանակաբաշխությանը մասնակցել են ոլորտում ներգրավված բանկերի, ֆինանսական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ, հյուրեր Կենտրոնական բանկից, Ֆինանսների նախարարությունից, Կենտրոնական դեպոզիտարիայից, Հայաստանի ֆոնդային բորսայի խորհրդի անդամներ։ Միջոցառման շրջանակում տեղի է ունեցել նաև Հայաստանում կապիտալի զարգացման հեռանկարներին նվիրված պանելային քննարկում։

Կոնվերս Բանկը վերահսկվում է ՀՀ ԿԲ կողմից:

11:00 31.10.2024