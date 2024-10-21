Рост цены биткоина грозит обнищанием и расколом общества - ЕЦБ

ЕРЕВАН, 21 октября. /АРКА/. Рост цены биткоина ведет к обнищанию тех, кто им не владеет, а это усиливает угрозу раскола общества, заявили представители Европейского Центрального банка (ЕЦБ), директор по развитию рыночной инфраструктуры и платежей ЕЦБ Ульрих Биндзайль и советник по тем же вопросам Юрген Шааф.



Как сообщает РБК, в своей статье эксперты ЕЦБ призывают тех, кто не инвестировал в биткоин, выступать против первой криптовалюты и требовать принятия законов, которые привели бы к полному исчезновению биткоина.



Авторы напомнили, что по утверждению «большинства экономистов», биткоин — это спекулятивный пузырь, который в какой-то момент лопнет и повлечет за собой значительные социальные издержки. По мнению Биндзайля и Шаафа, даже при росте курса биткоина выгоду получат только первые пользователи BTC за счет тех, кто пришел в актив позже или не владеет им, и последние обеднеют из-за этого.



«В абсолютном выражении те, кто первым начал использовать биткоин, увеличивают свое реальное благосостояние и потребление за счет благосостояния и потребления тех, кто не владеет биткоином или инвестирует в него только на более позднем этапе», — говорится в заключении отчета.



Капитал и атрибуты роскоши первых биткоин-инвесторов появляются не из-за увеличения производственного потенциала экономики, а финансируются за счет сокращения потребления и благосостояния тех, кто изначально не владел биткоинами, считают экономисты ЕЦБ. Таким образом, они делают вывод, что «упущенная выгода» от биткоина — это не просто упущенная возможность накопления богатства, а настоящее обнищание по сравнению с миром без биткоина.



Авторы статьи настаивают, что такое перераспределение богатства вряд ли пройдет без пагубных последствий для общества. Даже если «опоздавшие» не смогут объяснить потерю своей покупательной способности распространением биткоина, «они будут чувствовать недомогание и разочарование, что еще больше усугубит раскол в обществе», говорится в отчете.



В отчете также отмечается, что на цену биткоина сильно влияет политика, и «в демократическом контексте» такая зависимость означает, что отношение к биткоину может повлиять на результаты выборов. В качестве примера авторы привели грядущие в начале ноября президентские выборы в США, где кандидаты борются за голоса криптоизбирателей.



В ночь на 21 октября курс BTC приблизился к отметке $70 тыс. Он торгуется на самом высоком значении курса с начала июня. -0-





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16:28 21.10.2024