В ряде регионов России хотят запретить майнинг

ЕРЕВАН, 31 октября. /АРКА/. Майнинг в ближайшее время будет запрещен в некоторых регионах России на государственном уровне, заявил замглавы Минэнерго Евгений Грабчак на форуме РБК Tech.



«Если мы говорим, что предтечей цифровизации является майнинг, то майнинг у нас в ближайшее время в некоторых регионах будет уже на государственном уровне запрещен. Любой [частный и промышленный]», — сказал он.



Грабчак пояснил, что это связано с дефицитом электроэнергии, которая в ряде регионов за последние годы увеличилась сразу на 14%. «У нас, допустим, с вами уже сейчас дефицитные зоны — это Дальний Восток, это юго-запад Сибири, это Юг. Там мы не можем большие мощности никому дать в перспективе до 2030 года», — отметил он, передает РБК.



Замминистра подчеркнул, что именно электроэнергия двигает цифровизацию и другие передовые процессы в государстве, но «эра дешевой энергии», по его словам, уже закончилась. Сейчас же некоторые «паразитируют» на том, что было построено еще в Советском Союзе, добавил Грабчак.



Президент России Владимир Путин подписал закон о регулировании оборота цифровой валюты 26 октября. По новым правилам, правительство сможет запрещать майнинг цифровой валюты в отдельных регионах и определять порядок и причины введения ограничений. В частности, под запретом может оказаться участие в майнинг-пуле, специальном объединении майнеров, которые используют мощности своих устройств для добычи цифровой валюты. Кабмин также сможет регулировать деятельность операторов, предоставляющих инфраструктуру для майнинга.



Кроме того, новый закон передает под контроль Федеральной налоговой службы (ФНС) ведение реестра майнеров. Ранее эти полномочия были у Минцифры. Майнеры смогут добывать цифровую валюту без включения в реестр ФНС при соблюдении лимитов по потреблению электричества. Зарабатывающих криптовалюту обяжут предоставлять в ФНС информацию о полученном заработке в виде цифровой валюты и об адресах-идентификаторах, которые используют для операций с ней.



О том, что бесконтрольное потребление электричества майнерами криптовалют создает риск дефицита энергии для ряда регионов, Путин говорил еще в июле. В их числе он назвал Иркутскую область, Бурятию, Забайкальский край.





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12:43 31.10.2024