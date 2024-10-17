23 армянские компании примут участие в выставке продуктов питания и напитков «Sial 2024» в Париже

ЕРЕВАН, 17 октября. /АРКА/. Армения примет участие в 60-й международной выставке продуктов питания и напитков «Sial 2024», которая пройдет 19-23 октября в Париже.



Как сообщает Министерство экономики РА, планируется представить продукцию 23 армянских компаний.



Sial является одной из крупных выставок пищевой промышленности в Европе. Она организуется раз в два года в Париже. Каждый год выставка «Sial» насчитывает более 250 000 посетителей.



В этом году в выставке примут участие 7500 компаний из Европы, Ближнего Востока, Африки и Азии.



В выставке примут участие также 11 малых и средних предприятий сферы агробизнеса с отдельным павильоном в рамках проекта «Построение устойчивых цепочек стоимости одежды и агробизнеса в Армении», реализуемого Международным торговым центром и финансируемого ЕС. Они представят на мировой площадке армянские сухофрукты, чаи, консервы, соки и другие продукты.--0--



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17:12 17.10.2024