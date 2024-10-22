ЕРЕВАН, 22 октября. /АРКА/. Конверс Банк и Kapitalbank подписали соглашение о сотрудничестве на Sibos 2024.



"С радостью сообщаем, что в рамках международной конференции Sibos 2024, проходящей в Пекине, ОАО «Конверс Банк» подписало рамочное соглашение с узбекским АКБ Kapitalbank. Это важнейший шаг как для Конверс Банка, так и для его партнеров, а также значимый документ, направленный на расширение международного сотрудничества в ключевых направлениях", - сообщили в пресс-службе Конверс Банка.



Речь идет о:



- финансировании внешнеторговых операций, поддержке клиентов в вопросах экспорта и импорта,



- сотрудничестве на финансовых рынках, совместных операциях на валютных и денежных рынках.



Благодаря этому сотрудничеству Конверс банк расширяет свою международную партнерскую сеть, что, в свою очередь, предоставляет его клиентам новые возможности для успешного ведения и развития бизнеса.



«Экономика Узбекистана демонстрирует впечатляющий рост благодаря реформам в привлечении иностранных инвестиций и развитии ключевых отраслей. Kapitalbank является движущей силой преобразований в этой стране, одним из лидеров рынка, который с началом этого сотрудничества становится стратегическим партнером Конверс Банка не только в Узбекистане, но и во всей Средней Азии», — отметил заместитель генерального директора, финансовый директор Конверс Банка Грант Акопян, выразив благодарность всем поддержавшим.



Sibos 2024 — это ежегодная конференция международной системы Swift, которая пройдет с 21 по 24 октября в Пекине. -0-



Читайте новости первыми и обсуждайте их — в нашем Telegram

14:09 22.10.2024