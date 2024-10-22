Конверс Банк и Kapitalbank подписали соглашение о сотрудничестве на Sibos 2024

Конверс Банк и Kapitalbank подписали соглашение о сотрудничестве на Sibos 2024

ЕРЕВАН, 22 октября. /АРКА/. Конверс Банк и Kapitalbank подписали соглашение о сотрудничестве на Sibos 2024.

"С радостью сообщаем, что в рамках международной конференции Sibos 2024, проходящей в Пекине, ОАО «Конверс Банк» подписало рамочное соглашение с узбекским АКБ Kapitalbank. Это важнейший шаг как для Конверс Банка, так и для его партнеров, а также значимый документ, направленный на расширение международного сотрудничества в ключевых направлениях", - сообщили в пресс-службе Конверс Банка.

Речь идет о:

- финансировании внешнеторговых операций, поддержке клиентов в вопросах экспорта и импорта,

- сотрудничестве на финансовых рынках, совместных операциях на валютных и денежных рынках. 

Благодаря этому сотрудничеству Конверс банк расширяет свою международную партнерскую сеть, что, в свою очередь, предоставляет его клиентам новые возможности для успешного ведения и развития бизнеса. 

«Экономика Узбекистана демонстрирует впечатляющий рост благодаря реформам в привлечении иностранных инвестиций и развитии ключевых отраслей. Kapitalbank является движущей силой преобразований в этой стране, одним из лидеров рынка, который с началом этого сотрудничества становится стратегическим партнером Конверс Банка не только в Узбекистане, но и во всей Средней Азии», — отметил заместитель генерального директора, финансовый директор Конверс Банка Грант Акопян, выразив благодарность всем поддержавшим. 

Sibos 2024 — это ежегодная конференция международной системы Swift, которая пройдет с 21 по 24 октября в Пекине. -0-

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14:09 22.10.2024

Конверс Банк, Kapitalbank, соглашение о сотрудничестве, Sibos 2024
Новости Армении АМИ Новости-Армения



 

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