«Тормак» - новый уголок сельского туризма в Лори (ВИДЕО)

ЕРЕВАН, 1 ноября. /АРКА/. На дороге, ведущий в дендропарк Степанавана, с 2019 года действует гостевой дом «Тормак», ставший одним из любимых туристами мест. Как отмечает пресс-служба Акба банка, гостевой дом, названный в честь монастыря Тормак в селе Гюлакарак, благодаря растущему из года в год числу гостей нуждался в расширении.



Гостевой дом «Тормак» является одним из бенефициариев Федерации Акба и «Программы развития сельского туризма» Немецкого союза охраны природы (NABU). Благодаря предоставленного гранта стало возможным расширить гостевой дом посредством достройки двухэтажной комнаты.



«Идея второй комнаты возникла, когда к нам хотели приезжать гости, но комнат не хватало, и мы теряли много клиентов. Мы решили, что необходимо иметь вторую отдельную комнату. Идея возникла давно, но я не знаю, сумели бы мы претворить ее в жизнь, если бы не Федерация Акба и эта программа NABU. Предлагаем нашим гостям воспользоваться бесплатным туром: поездка на машине на ферму в горах, где можно погулять, наладиться приятными видами и познакомиться с тамошним бытом», - отметил учредитель гостевого дома «Тормак» Вруйр Айвазян.



Самым активным сезоном для гостевого дома является период опыления сосен: в лесах вырабатываются специальные вещества, которые чрезвычайно полезны при заболеваниях дыхательных путей. Гостевой дом «Тормак» отличает семейная непосредственность и притягательная сила, приезжающие сюда гости возвращаются каждый год.



Федерация Акба является единственным крупным акционером Акба Банка, владеющим более 81% акций банка. Благодаря своему участию в Акба Банке Федерация Акба способствует развитию сельского хозяйства по всей Армении, малого и среднего бизнеса в сельской местности, развитию сообществ, оживлению и развитию бизнес-среды в сельской местности и общинах, а также росту благосостояния каждого человека, осуществляющего предпринимательскую деятельность в указанных сферах. -0-





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14:56 01.11.2024