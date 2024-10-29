Власти Армении выделят почти $1 млн. на обеспечение "свободы и независимости транслируемых СМИ" в 2025 году

ЕРЕВАН, 29 октября. /АРКА/. В 2025 году обеспечение свободы, независимости и многообразия транслируемых в Армении СМИ госбюджетом предусматривается выделить 375,9 млн. драмов (почти $970 тыс.), заявила член Национальной комиссии по телевидению и радио Армении Гоар Мамиконян.



«Указанную сумму предусматривается выделить комиссии проектом госбюджета 2025 года, с учетом также расходов на сохранение управленческого аппарата», - отметила Мамиконян, выступая на бюджетных обсуждениях в парламенте.



По ее словам, выделяемая сумма будет направлена на реализацию программы «Регулирование в сфере аудивизуальных медиа». «Программа нацелена на обеспечение свободы, независимости и многообразия транслируемых СМИ в Армении, контроля и регулирования в аудиовизуальной сфере», - сказала Мамиконян. -0-





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14:20 29.10.2024