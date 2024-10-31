Пашинян считает, что армянский коньяк надо называть не коньяком, а бренди

ЕРЕВАН, 31 октября. /АРКА/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что армянский коньяк надо называть бренди, а не коньяком.



На заседании правительства в четверг Пашинян пустился в пространные рассуждения о происхождении шампанского и коньяка, "привязанным" к географическим наименованиям.



Он напомнил, что например, шампанское или коньяк изначально не были просто напитками, а географическими названиями (провинций во Франции), и часть проблем из-за экспорта соответствующей армянской алкогольной продукции связана именно с этим.



«Мы исходим из потребительской культуры, говоря, например о «Советском шампанском», которое само по себе не может быть таковым, так как сырье не привезено из соответствующей местности. Во многих случаях возникают проблемы с экспортом, мы не должны доказывать, что мы создали шампанское», - отметил Пашинян.



Он сделал вывод, что шампанское - это не просто игристое вино, а игристое вино, которое производится из выращенного в регионе Шампань винограда. «То же самое касается коньяка. Коньяк также является названием региона, относится к тому бренди, которое произведено в регионе Коньяк из выращенного там винограда", - сказал Пашинян.



Он заявил, что коньяк является нематериальной ценностью во Франции, а другие страны, которые производят коньяк, хвалят эту свою продукцию, не замечая усмешек со стороны. Для примера Пашинян привел расхожую фразу о том, что в Дилижане нет "джермука" (Дилижан и Джермук - название курортных городков в Армении, "джермук" - всемирно известная минеральная вода из источников одноименной местности. Иногда по аналогии минералки других местных брендов тоже называют "джермуком" - ред.)



Пашинян заявил, что эта проблема касается, в первую очередь, министерств образования и экономики. Он напомнил, что в Армении при поддержке ЕС реализуется программа по переименованию армянского коньяка. "Пока мы не решим эти проблемы, у нас не может быть экономики, интегрированной с развитой экономикой", - считает Пашинян.



Ранее в Армении заявляли об отказе от наименования "армянский коньяк" с постепенной заменой на новый бренд Armenian brаndy. На эти цели ЕС выделил Армении 2,9 млн. евро.



Как заявляли в Минэкономики РА, Армения в рамках подписанного ранее соглашения обязалась постепенно отказаться от использования этих географических наименований в отношении соответствующей алкогольной продукции местного производства. По правилам ЕС, названия "коньяк" и "шампанское" может носить только алкоголь, произведенный в одноименных регионах Франции.



Читайте новости первыми и обсуждайте их — в нашем Telegram

14:27 31.10.2024