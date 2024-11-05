Ереван сообщил о получении ответных предложений Баку по проекту мирного соглашения

ЕРЕВАН, 5 ноября. /АРКА/. Сегодня получены ответные предложения азербайджанской стороны по проекту мирного договора (11-я редакция), заявила Лурер пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян.



Ранее министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян подтвердил, что существует реальная возможность в сжатые сроки подписать мирный договор с Азербайджаном. «Армения передала Азербайджану 10-й вариант проекта мирного договора и не секрет, что этот вариант по большому счету включает в себя полностью согласованный текст. Есть пункты, которые были ранее полностью согласованы и есть фрагменты разных статей, которые удалось согласовать. Фактически и технически текст полностью согласован. И это наше предложение - подписать то, что уже согласовано», - заявил Мирзоян. -0-





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18:41 05.11.2024