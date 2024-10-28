Глава Генштаба Армении: угрозы нападения Азербайджана сейчас нет
ЕРЕВАН, 28 октября. /АРКА/. В настоящее время угрозы нападения Азербайджана на Армению нет, заявил первый замминистра обороны РА, начальник Генштаба ВС РА Эдвард Асрян.
«Опасности военной эскалации со стороны Азербайджана нет. Ситуация на армяно-азербайджанской границе относительно стабильная», - сообщил Асрян журналистам в понедельник.
Он подчеркнул, что в настоящее время Генштаб не рассматривает такое развитие событий, которое привело бы к войне.--0--
Читайте новости первыми и обсуждайте их — в нашем Telegram
16:37 28.10.2024