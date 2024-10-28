Глава Генштаба Армении: угрозы нападения Азербайджана сейчас нет

Глава Генштаба Армении: угрозы нападения Азербайджана сейчас нет

ЕРЕВАН, 28 октября. /АРКА/. В настоящее время угрозы нападения Азербайджана на Армению нет, заявил первый замминистра обороны РА, начальник Генштаба ВС РА Эдвард Асрян. 

«Опасности военной эскалации со стороны Азербайджана нет. Ситуация на армяно-азербайджанской границе относительно стабильная», - сообщил Асрян журналистам в понедельник. 

Он подчеркнул, что в настоящее время Генштаб не рассматривает такое развитие событий, которое привело бы к войне.--0--

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16:37 28.10.2024

Асрян, Армения, Генштаб, Азербайджан, нападение, угроза
Новости Армении АМИ Новости-Армения



 

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