Глава Генштаба Армении: угрозы нападения Азербайджана сейчас нет

ЕРЕВАН, 28 октября. /АРКА/. В настоящее время угрозы нападения Азербайджана на Армению нет, заявил первый замминистра обороны РА, начальник Генштаба ВС РА Эдвард Асрян.



«Опасности военной эскалации со стороны Азербайджана нет. Ситуация на армяно-азербайджанской границе относительно стабильная», - сообщил Асрян журналистам в понедельник.



Он подчеркнул, что в настоящее время Генштаб не рассматривает такое развитие событий, которое привело бы к войне.--0--





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16:37 28.10.2024