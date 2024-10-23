Парламент Армении ратифицировал Регламент работы армянской и азербайджанской госкомиссий по делимитации границы

ЕРЕВАН, 23 октября. /АРКА/. Национальное Собрание Армении на заседании в среду ратифицировал Регламент работы армянской и азербайджанской госкомиссий по делимитации границы.



В голосовании принимали участие только депутаты провластной фракции "Гражданский договор", оппозиция, как и сообщалось накануне, не участвовала в голосовании.



О регламенте



МИД Армении 30 августа сообщил о том, что Ереван и Баку подписали положение о совместной деятельности комиссий по делимитации и демаркации госграницы.



Регламент был принят правительством Армении на заседании 4 сентября. Регламент предусматривает регулирование процессуальных вопросов между двумя странами после подписания договора о госгранице. Среди них - организация работ по делимитации, принятие соответствующих документов, составление протокола-описания пересечения госграницы, составление карты делимитации соответствующего масштаба, а также работу экспертных групп.



Положение и документы, которые будут приняты на основе регламента, дополнят правовые основания обеспечения полноценного хода работ по делимитации. Конституционный суд Армении 26 сентября признал проект положения (регламент) о работе комиссий по делимитации армяно-азербайджанской границы соответствующим основному закону страны.





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10:35 23.10.2024