Парламент Армении ратифицировал Регламент работы армянской и азербайджанской госкомиссий по делимитации границы

Парламент Армении ратифицировал Регламент работы армянской и азербайджанской госкомиссий по делимитации границы

ЕРЕВАН, 23 октября. /АРКА/. Национальное Собрание Армении на заседании в среду ратифицировал Регламент работы армянской и азербайджанской госкомиссий по делимитации границы. 

В голосовании принимали участие только депутаты провластной фракции "Гражданский договор", оппозиция, как и сообщалось накануне, не участвовала в голосовании. 

О регламенте

МИД Армении 30 августа сообщил о том, что Ереван и Баку подписали положение о совместной деятельности комиссий по делимитации и демаркации госграницы. 

Регламент был принят правительством Армении на заседании 4 сентября. Регламент предусматривает регулирование процессуальных вопросов между двумя странами после подписания договора о госгранице. Среди них - организация работ по делимитации, принятие соответствующих документов, составление протокола-описания пересечения госграницы, составление карты делимитации соответствующего масштаба, а также работу экспертных групп. 

Положение и документы, которые будут приняты на основе регламента, дополнят правовые основания обеспечения полноценного хода работ по делимитации. Конституционный суд Армении 26 сентября признал проект положения (регламент) о работе комиссий по делимитации армяно-азербайджанской границы соответствующим основному закону страны.

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10:35 23.10.2024

Армения, Азербайджан, Регламент
Новости Армении АМИ Новости-Армения



 

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