Пашинян поздравил Кобахидзе с победой правящей партии на парламентских выборах в Грузии

Пашинян поздравил Кобахидзе с победой правящей партии на парламентских выборах в Грузии

ЕРЕВАН, 27 октября. /АРКА/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил поздравительное послание премьер-министру Грузии Ираклию Кобахидзе по случаю впечатляющей победы партии «Грузинская мечта» на парламентских выборах, сообщает пресс-служба армянского правительства.

«Последовательное развитие отношений с Грузией является одним из внешнеполитических приоритетов правительства Армении. Искренне надеюсь, что в ближайшие годы вашего руководства в Грузии и благодаря нашим совместным усилиям сотрудничество между Арменией и Грузией будет стабильно развиваться и расширяться», - говорится в поздравлении Пашинян.

Премьер отметил также, что налаженное между двумя странами стратегическое партнерство создает ощутимые возможности для совместного решения общих вызовов и повышения стабильности, безопасности и процветания региона.

По данным грузинского ЦИК, по результатам обработки данных с 3100 избирательных участков из общего количества 3111, победу на состоявшихся 26 октября парламентских выборах одержала правящая партия "Грузинская мечта", получившая поддержку 54,08% избирателей. Далее следуют четыре партии, преодолевшие 5% проходной барьер: "Коалиция за перемены" - 10,92%, "Единое национальной движение" - 10,12%, "Сильная Грузия" - 8,72% и "За Грузию" - 7,76%. -0-

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13:20 27.10.2024

Грузия, Грузинская мечта, выборы, победа, Пашинян, Кобахидзе, поздравление
Новости Армении АМИ Новости-Армения



 

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