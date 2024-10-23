Пашинян уклонился от ответа на вопрос о давлении на Баку в преддверии COP29 для возвращения армянских пленных

Пашинян уклонился от ответа на вопрос о давлении на Баку в преддверии COP29 для возвращения армянских пленных

ЕРЕВАН, 23 октября. /АРКА/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе парламентского часа в парламенте заявил, что климатическая конференция COP29 в Баку является хорошим поводом для того, чтобы привлечь внимание к существующим срочным проблемам в регионе, мирному процессу, вопросам мира и стабильности в регионе. 

«Что касается вопроса возвращения пленных, то я говорил, что мы на всех своих рабочих обсуждениях и встречах поднимаем этот вопрос и благодарны всем странам и организациям, которые сохраняют этот вопрос в своей повестке», - сказал он.

В ответ на вопрос о том, собирается ли Армения перед COP29 выступить с призывом оказать давление на Азербайджан ради освобождения армянских пленных, Пашинян заявил, что постоянно проводится оценка того, насколько и какое действие даст наибольший эффект. 
 
«Мы можем выступить с публичным заявлением, и это облегчит вопрос возвращения, а может и усложнить. А может, мы сделаем официальное заявление, и это сделает невозможным вопрос возвращения (пленных) и закроет все перспективы возвращения. Мы исходим из того, что оцениваем, что будет целесообразным в этот момент и делаем то, что будет наиболее эффективным, по нашей оценке», - сказал премьер

Об армянских пленных в Баку

Официально Азербайджан подтверждает факт удержания только 33 армянских военнопленных и гражданских лиц, однако армянские правозащитники заявляют о еще 80 пленных армянах.

В Азербайджане под арестом находятся бывший госминистр Арцаха Рубен Варданян, экс-президенты Республики Бако Саакян, Аркадий Гукасян, Араик Арутюнян, экс-спикер парламента Давид Ишханян, бывший глава МИД и экс-помощник президента НКР Давид Бабаян, бывший командующий Армией обороны Левон Мнацаканян и бывший замкомандующего Армией обороны Арцаха Давид Манукян. -0-

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18:21 23.10.2024

Пашинян, пленные, Азербайджан, COP29
Новости Армении АМИ Новости-Армения



 

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