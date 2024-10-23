Полицейская гвардия в Армении начнет функционировать с 1 ноября 2025 года - замминистра

ЕРЕВАН, 23 октября. /АРКА/. Полицейская гвардия будет сформирована в Армении 1 ноября 2025 года, заявила в среду замминистра внутренних дел РА Арпине Саркисян.



«Изначально гвардию планировалось создать в марте 2025 года, однако с учетом организационных работ было решено перенести сроки формирования этой структуры на ноябрь будущего года», - сказала Саркисян на заседании Национального Собрания во время обсуждения соответствующей законодательной инициативы.



В процессе парламентских обсуждений законопроекта было изъято положение о возможных спецпоручениях премьер-министра. Ранее предполагалось, что в случае объявления военного положения премьер-министр, как Верховный Главнокомандующий, сможет отдавать полицейской гвардии военные приказы и поручения. При этом Саркисян указала, что тем не менее, в случае возникновения военных ситуаций гвардия сможет выполнять особые поручения.



Определены также принципы применения гвардией спецсредств. Речь идет об использовании всего инструментария предупреждения, перечне специальной техники и ситуациях, когда она может быть использована.



«Данная техника может быть применена во время антитеррористических действий или при выполнении специальных поручений в военных условиях в период режима военного положении. В других случаях применение данной спецтехники будет запрещено», - подчеркнула замминистра.







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12:59 23.10.2024