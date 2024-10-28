В Ереване прошло заседание комиссии по вопросам пленных и без вести пропавших лиц
ЕРЕВАН, 28 октября. /АРКА/. Очередное заседание межведомственной комиссии по вопросам пленных, заложников и без вести пропавших (место нахождения неизвестно) лиц состоялось в понедельник в Ереване во главе с ее председателем, директором Службы нацбезопасности (СНБ) Арменом Абазяном, сообщает пресс-центр СНБ.
Глава комиссии Абазян коснулся работ по выяснению судьбы без вести пропавших лиц.
Были подытожены работы по делам о насильственном исчезновении и предпринимаемые меры.
Были обсуждены предложения, представленные родителями, и приняты соответствующие решения. -0-
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11:24 28.10.2024