COP17 по биоразнообразию в 2026 году пройдет в Армении

ЕРЕВАН, 1 ноября. /АРКА/. На пленарном заседании COP16 в Колумбии страны-участницы конференции 65 голосами "за" выбрали Армению в качестве места проведения COP17 по биоразнообразию в 2026 году. Об этом сообщает министр окружающей среды Армении Акоп Симидян.



Конференция COP16 проходит в городе Кали с 21 октября по 1 ноября. В ней принимает участие президент Армении Ваагн Хачатурян. Она посвящена обсуждению экологических проблем и достижению согласованных решений для изменения климата и защиты биоразнообразия. -0-





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09:18 01.11.2024