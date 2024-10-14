Представлена ​​армянская версия книги Азнавура «Жизнь глазами Шарля»

ЕРЕВАН, 14 октября. /АРКА/. При поддержке Акба Лизинг Newmag и Фонд «Азнавур» представили армянскому читателю ​​армянскую версию книги великого армянина Шарля Азнавура «Жизнь глазами Шарля». В книгу вошли отрывки из сотен интервью и уникальных композиций, сопровождаемые редкими фотографиями маэстро.



"Я думаю, что особенно в трудные минуты мы все ощущаем отсутствие Азнавура и его голоса, потому что в эти минуты он всегда был рядом с нами и Арменией. Я надеюсь, что особенно молодежь, прочитав книгу, ознакомится с ценностями, оставленными Азнавуром, и научится тому же для себя. Я уверен, что Азнавур прочитал бы эту книгу с интересом", - сказал сын Шарля Азнавура Николя Азнавур.



Директор отдела маркетинга и коммуникаций Фонда «Азнавур» Татевик Казарян отметила, в свою очередь, что любой проект становится возможным с помощью партнеров.



«Эксклюзивным партнером данной книги является компания «Акба Лизинг». В целом, «Акба» поддерживала творчество Шарля Азнавура на протяжении многих лет, когда переводились прозаические произведения Азнавура, и эта книга не является исключением», - сказала Казарян.



Все издания книг знаменитого армянина Шарля Азнавура издательством Newmag осуществлялись при поддержке одной из компаний финансовой группы Акба - Акба Банка, Акба Лизинг и Амунди-Акба.



Акба Банк является 100% акционером Акба Лизинг.



Акба Лизинг контролируется Центральным банком Армении.



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20:33 14.10.2024