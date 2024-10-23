Пришло время институционального становления: Пашинян недоволен уровнем борьбы с коррупцией

Пришло время институционального становления: Пашинян недоволен уровнем борьбы с коррупцией

ЕРЕВАН, 23 октября. /АРКА/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил недовольство уровнем борьбы с коррупцией.

"Сам публично и непублично, многократно и по различным поводам заявлял, что недоволен эффективностью борьбы с коррупцией. Считаю, что мы должны в этом вопросе быть более последовательными, чтобы разработать более действенные механизмы. Считаю, что во многих вопросах мы исчерпали тот этап, когда политической волей можно было зафиксировать результаты. Сейчас нам нужно институциональное становление, и этот путь продолжает оставаться для нас приоритетным", - сказал Пашинян в ходе правительственного часа в парламенте. 

Он заявил, что в борьбе с коррупцией не было, нет и не будет компромиссов, но нужные институты, которые будут выполнять свою работу вне зависимости от того, кто будет у власти. -0- 

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19:31 23.10.2024

Пашинян, коррупция, Армения, борьба
Новости Армении АМИ Новости-Армения



 

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