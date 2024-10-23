Учащиеся школы в Горисе будут изучать французский язык в модернизированном классе (ВИДЕО)

Учащиеся школы в Горисе будут изучать французский язык в модернизированном классе (ВИДЕО)

ЕРЕВАН, 23 октября. /АРКА/. В школе №2 Гориса дети изучают французский уже в технически переоснащенном и оборудованном классе, сообщает пресс-служба Акба банка.

Французский класс полностью оборудован и технически переоснащен благотворительным фондом «Степан Гишян» вместе с «Армянским фондом устойчивого развития». Инвентарь в классе позволяет проводит более эффективные занятия примерно с 350 учениками.

«Программа очень приветствуется, потому что местом реализации является школа, где у нас достаточно большое количество бенефициаров. Мы знаем, что французский язык для детей более сложен, а в таком классе дети легче осваивают важные языковые навыки. На данный момент дети добились неплохих результатов", - сказала директор благотворительного фонда «Степан Гишян» Анна Гишян.

«Наша цель – помочь развитию французского языка в Армении. Должен отметить, что в школах, где при нашей поддержке оборудованы классы французского языка, французский язык находится на очень высоком уровне, я впечатлен. Даже есть дети, которые никогда не покидали Армению, но отлично говорят по-французски», - отметил председатель попечительского совета «Фонда устойчивого развития» Ален Тухадян.

Данный класс является девятым по счету классом, полностью оборудованным и технически оснащенным благотворительным фондом «Степан Гишян» и «Армянским фондом устойчивого развития».

Благотворительный фонд «Степан Гишян» создан Акба Банком, французским Креди Агриколь, Национальной федерацией Креди Агриколь и семьей Степана Гишяна. Программы фонда направлены на укрепление армяно-французских связей, улучшение и совершенствование социально-экономической, научно-образовательной, культурной и медицинской систем Армении. -0-


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10:32 23.10.2024

Акба банк, Горис, французский язык, класс, фонд "Степан Гишян"
Новости Армении АМИ Новости-Армения



 

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