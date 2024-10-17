В Армении поднимут госпошлину за получение гражданства в 50 раз - до 50 тыс. драмов, за отказ от гражданства в 4 раза - до 100 тыс. драмов

В Армении поднимут госпошлину за получение гражданства в 50 раз - до 50 тыс. драмов, за отказ от гражданства в 4 раза - до 100 тыс. драмов

ЕРЕВАН, 17 октября. /АРКА/. Правительство Армении на заседании в четверг утвердило пакет изменений, в числе которых повышение госпошлины за получение и отказ от гражданства республики. Министр внутренних дел Ваге Казарян сообщил, что текущие размеры пошлин были установлены еще 30 лет назад и с тех пор не менялись. 

Предлагаемыми изменения размер пошлины за получение гражданства повышается с 1 тыс. драмов до 50 тыс. драмов, а за отказ от гражданства - с 25 тыс. драмов до 100 тыс. драмов. 

Изменения также предполагают цифровизацию процессов получения гражданства, что, по словам министра, улучшит качество предоставляемых услуг. В частности, отмечается, что документы должны быть заранее в цифровом виде направлены в компетентный орган, после чего они пройдут проверку и лишь после этого подающие заявку лица смогут встать в очередь. По словам министра, предварительная проверка документов необходима по той причине, что были случаи, когда у граждан были фальшивые документы, в частности свидетельство о рождении, а они не знали об этом. 
 
При этом министр сообщил, что требование о предоставлении документов на получение гражданства в личном порядке остается в силе в целях безопасности и идентификации личности ($1 - 387.28 драма). -0-

Читайте новости первыми и обсуждайте их — в нашем Telegram

14:05 17.10.2024

гражданство Армении, пошлина
Новости Армении АМИ Новости-Армения



 

Главные новости

Сегодня

16:50 Глава Минздрава Армении заявила о намерении ужесточить лицензирование медклиник после летального исхода

14:29 Армяно-американское сотрудничество в оборонной сфере продолжает развиваться - Минобороны

14:05 В Армении поднимут госпошлину за получение гражданства в 50 раз - до 50 тыс. драмов, за отказ от гражданства в 4 раза - до 100 тыс. драмов

Самые популярные

В течение двух недель вся партия из 171 нового автобуса и 15 ...
13/10 В течение двух недель вся партия из 171 нового автобуса и 15 ...
« Октябрь 2024

Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 

Новости Армении
Вход на сайт
Логин:
Пароль:
Забыли пароль?

Регистрация
Если вы впервые на сайте, заполните, пожалуйста, регистрационную форму.

Войти на этот сайт вы можете, используя свою учетную запись на любом из предложенных ниже сервисов.

×