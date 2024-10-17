В Армении поднимут госпошлину за получение гражданства в 50 раз - до 50 тыс. драмов, за отказ от гражданства в 4 раза - до 100 тыс. драмов

ЕРЕВАН, 17 октября. /АРКА/. Правительство Армении на заседании в четверг утвердило пакет изменений, в числе которых повышение госпошлины за получение и отказ от гражданства республики. Министр внутренних дел Ваге Казарян сообщил, что текущие размеры пошлин были установлены еще 30 лет назад и с тех пор не менялись.



Предлагаемыми изменения размер пошлины за получение гражданства повышается с 1 тыс. драмов до 50 тыс. драмов, а за отказ от гражданства - с 25 тыс. драмов до 100 тыс. драмов.



Изменения также предполагают цифровизацию процессов получения гражданства, что, по словам министра, улучшит качество предоставляемых услуг. В частности, отмечается, что документы должны быть заранее в цифровом виде направлены в компетентный орган, после чего они пройдут проверку и лишь после этого подающие заявку лица смогут встать в очередь. По словам министра, предварительная проверка документов необходима по той причине, что были случаи, когда у граждан были фальшивые документы, в частности свидетельство о рождении, а они не знали об этом.



При этом министр сообщил, что требование о предоставлении документов на получение гражданства в личном порядке остается в силе в целях безопасности и идентификации личности ($1 - 387.28 драма). -0-





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14:05 17.10.2024