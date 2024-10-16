В Армении растет тенденция борьбы с контролем использования соцсетей среди подростков – ВОЗ

ЕРЕВАН, 16 октября. /АРКА/. Каждый десятый подросток борется с контролем использования соцсетей, и эта тенденция в Армении растет - новые данные Европейского регионального бюро ВОЗ свидетельствует о резком росте проблемного использования соцсетей среди подростков, при этом средний показатель в европейском регионе вырос с 7% (2018 г.) до 11% (2022 г.).



Как отмечают в ВОЗ, данные по Армении отражают ту же тенденцию: самый высокий рост наблюдался среди девочек, которые утроили проблемное использование соцсетей до 13% по сравнению с 4% ранее. Показатель среди мальчиков составляет 12% по сравнению с 6% ранее.



Эти показатели вызывают обеспокоенность по поводу того, как цифровые технологии влияют на психическое здоровье и благополучие молодежи в Армении и Европе в целом. Эти данные взяты из исследования поведения детей школьного возраста в отношении здоровья (HBSC), которое было проведено в 2022 году среди почти 280 000 подростков в возрасте 11, 13 и 15 лет, проживающих в 44 странах и регионах Европы, Центральной Азии и Канады.



Среди ключевых данных, касающихся Армении:



10% мальчиков и 13% девочек заявили, что борются с контролем использования соцсетей, и это уже привело к негативным последствиям.

44% подростков (самый высокий показатель среди 15-летних девочек – 49%) находятся на постоянной связи с друзьями онлайн.

Более чем один из 10 подростков (11%) демонстрировал признаки проблемного поведения в соцсетях и сообщал, что борется с контролем использования соцсетей и чувствует их негативные последствия. У девочек был более высокий уровень проблемного использования соцсетей, чем у мальчиков (13% по сравнению с 9%).

Более трети молодых людей (36%) сообщили о постоянной связи с друзьями онлайн (самый высокий уровень среди 15-летних девочек – 44%).

осуществлять способствующие укреплению здоровья инвестиции в школьную среду, основанные на обучении цифровой грамотности: в школах необходимо внедрять научно-обоснованные программы, направленные на ответственное использование соцсетей, онлайн-безопасность, навыки критического мышления и здоровые игровые привычки.

улучшить услуги по психическому здоровью: нужно обеспечить доступ к конфиденциальным, непредвзятым и доступным услугам в области психического здоровья, которые могут решить проблемы, возникающие в результате проблемного использования цифровых технологий.

содействовать открытому диалогу: в семьях, школах и сообществах следует поощрять беседы о цифровом благополучии, чтобы уменьшить стигму и повысить осведомленность.

обучать преподавателей и медицинских работников: необходимо обеспечить специализированную подготовку для предоставления эффективного и инклюзивного образования и поддержки цифровой грамотности.

обязать платформы быть подотчетными: нужно обеспечить, чтобы платформы социальных сетей соблюдали возрастные ограничения и создавали правила, поощ

Среди ключевых данных, относящихся к европейскому региону, указано, чтоХотя результаты исследования вызывают тревогу, их также можно использовать для определения плана будущих действий. Европейское региональное бюро ВОЗ, которое охватывает Европу и Центральную Азию, призывает политиков, преподавателей и медицинских работников уделять приоритетное внимание цифровому благополучию подростков, призывая

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18:19 16.10.2024