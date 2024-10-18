В Армении разработают проект по проверке депутатов и чиновников на употребление наркотиков

В Армении разработают проект по проверке депутатов и чиновников на употребление наркотиков

ЕРЕВАН, 18 октября. /АРКА/. В ходе заседания постоянной парламентской комиссии по государственным и правовым вопросам прошло обсуждение проекта по проверке сотрудников силовых структур на употребления наркотиков. Депутаты как оппозиции, так и власти, пришли к общему заключению о том, что необходимо ужесточить контроль в государственных структурах по части употребления запрещенных веществ и должна быть нулевая терпимость к данному явлению. 

В частности, депутат от правящей фракции "Гражданский договор" Арпи Давоян отметила, что депутаты должны личным примером доказать приверженность борьбе с наркотиками и первыми пройти проверки. 

"Если должны начать с нас, начнем с нас. Возможно, что будет дополнительно еще один проект, который будет касаться и депутатов, чтобы дать правильный мессидж общественности", - ответил  депутат от фракции "Армения" Арцвик Минасян

В ходе обсуждений поднимался вопрос также проверки и других руководящих лиц. В результате комиссия пришла к выводу сформировать рабочую комиссию, которая займется определением круга лиц, которые должны будут проходить проверку. -0-

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14:18 18.10.2024

проверка, Армения, наркотики, депутаты, чиновники
Новости Армении АМИ Новости-Армения



 

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