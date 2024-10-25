Потребительские цены в Армении в январе-сентябре показали нулевой рост

ЕРЕВАН, 25 октября. /АРКА/. Потребительские цены в Армении в январе-сентябре 2024 года, по предварительным данным, по сравнению с девятью месяцами прошлого года показали нулевой рост. Об этом свидетельствуют данные отчета Национального статистического комитета (НСК) Армении.



При этом в сентябре текущего года по сравнению с сентябрем прошлого года зарегистрирован рост на 0,6%, а по сравнению с августом этого же года – на 0,2%.



По данным НСК, цены на промышленные товары в январе-сентябре 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года выросли на 2,9%. В сентябре текущего года за год цены на промтовары выросли на 2,9%, а за месяц также был нулевой рост.



Цифры и прогнозы по инфляции



В госбюджете на 2024 год инфляция заложена на уровне 4% (±1,5%). В сентябре 2024 года 12-месячная инфляция составила 0,6%. Согласно отчету ЦБ по денежно-кредитной политике за третий квартал текущего года, по итогам 2024 года инфляция в Армении ожидается в пределах 2,1-2%, прогноз на 2025 год – 4-3,2%, на 2026 год – 4,2-3,8%, на 2027 год - 4%.



ВБ ожидает, что инфляция в Армении в 2024 году составит 3%, в 2025 году – 3,5%, а в 2026 году – 4%. МВФ прогнозирует, что цены в Армении в 2024 году вырастут на 3,1%, а в 2025 году - на 3,7%. По прогнозам АБР, инфляция в Армении в 2024 году составит 0,8%, а в 2025 году ускорится до 2,5%. ЕАБР по итогам текущего года ожидает в Армении инфляцию на уровне 1,5%. -0-



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14:55 25.10.2024