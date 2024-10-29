ЦБ Армении планирует снизить целевой показатель инфляции до 3%: Галстян – о планах «игры в другой лиге»

ЕРЕВАН, 29 октября. /АРКА/. Центральный банк Армении рассматривает возможность снижения целевого показателя инфляции с нынешних 4% до 3%, поскольку «нарастил достаточную мышечную массу для этого», заявил глава регулятора Мартин Галстян.



«Инфляция, как переменная, воздействует на все формируемые в стране ставки. Если мы можем сделать инфляцию управляемой на уровне 3%, а не 4%, это предполагает создание такой среды, где расходы, связанные с высокими ставками, мы попытаемся снизить», - сказал глава ЦБ на пресс-конференции во вторник.



Отметив, что действующая сейчас рамка денежно-кредитной политики – одна из лучших в мире, Галстян заявил, что «уровень нашей зрелости и доверие к нашей политике таковы, что мы уже должны играть в другой лиге, с другими игроками с точки зрения решения более сложных задач».



«Мы готовы принять этот вызов», - подчеркнул он.



Отвечая на вопрос о том, о каких задачах идет речь, глава ЦБ сказал, что управление инфляцией в 2-3% - это одно, а управление инфляцией на уровне 4-5% - другое.



«Здесь возможность игры более широка. И мы говорим, что мы уже настолько закалились и нарастили такую мышечную массу, что можем играть в этой лиге», - пояснил он.



По словам Галстяна, на данный момент ведутся профессиональные обсуждения с коллегами из правительства, с представителями Минфина уже состоялись несколько встреч.



«Но есть также политический компонент. Низкая инфляция, с одной стороны, имеет положительное воздействие, но с другой стороны, если инфляция высока, номинальные доходы государства более высоки, и нужно решить вопрос балансирования касательно правильного времени для реализации этого», - резюмировал он.



Цифры и прогнозы по инфляции



В госбюджете Армении на 2024 год инфляция заложена на уровне 4% (±1,5%). В сентябре 2024 года 12-месячная инфляция составила 0,6%. Согласно отчету ЦБ по денежно-кредитной политике за третий квартал текущего года, по итогам 2024 года инфляция в Армении ожидается в пределах 2,1-2%, прогноз на 2025 год – 4-3,2%, на 2026 год – 4,2-3,8%, на 2027 год - 4%.



ВБ ожидает, что инфляция в Армении в 2024 году составит 3%, в 2025 году – 3,5%, а в 2026 году – 4%. МВФ прогнозирует, что цены в Армении в 2024 году вырастут на 3,1%, а в 2025 году - на 3,7%. По прогнозам АБР, инфляция в Армении в 2024 году составит 0,8%, а в 2025 году ускорится до 2,5%. ЕАБР по итогам текущего года ожидает в Армении инфляцию на уровне 1,5%. -0-



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15:31 29.10.2024