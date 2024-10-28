В ЕАБР назвали ключевые отрасли, обеспечившие рост экономической активности в Армении

ЕРЕВАН, 28 октября. /АРКА/. ЕАБР в еженедельном макрообзоре назвали ключевые сферы экономики Армении, благодаря которым в январе-сентябре 2024 года экономическая активность в республике увеличилась на 8,7%.



"Рост был обеспечен секторами торговли (+19,5% г/г), услуг (+5,9% г/г) и промышленности (+12,6% г/г). В сентябре также наблюдалось ускорение активности в секторе услуг (+11,6% г/г после 9,5% в августе) и в промышленности (+4,6% г/г после 2,1% в августе)", - говорится в исследовании.



Отмечается, что наращивание внешней торговли и обработки драгоценных металлов продолжило поддерживать показатели экспорта (рост в 2,1 раза) и импорта (+54,2% г/г) на высоком уровне.



Цифры и прогнозы по экономике Армении



Экономический рост Армении в госбюджете на 2024 год предусмотрен в размере 7%. ЦБ Армении ожидает рост экономики страны в 2024 году в диапазоне 6,5-5,8%.



ЕАБР прогнозирует рост ВВП Армении в 7,5% в 2024 году и 4,2% в 2025 году. ВБ ожидает, что экономика Армении в 2024 году вырастет на 5,5%, а в 2025 году – на 5%. МВФ прогнозирует 6%-ный рост армянской экономики в 2024 году и 4,9%-ный – в 2025 году. ЕБРР прогнозирует экономический рост в Армении на 6,2% в 2024 году и 4,8% в 2025 году. Прогнозы АБР - 5,7% на 2024 год и 6% на 2025 год. Согласно прогнозу агентства Fitch Ratings, рост экономики Армении в 2024 году составит 6%, а в 2025 году - 4,9%. S&P прогнозирует 6,2%-ный рост экономики Армении в 2024 году, а ООН ожидает, что армянская экономика в 2024 году вырастет на 5,2%, а в 2025 году – на 4,8%.





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09:25 28.10.2024