В ВБ назвали причины роста дефицита бюджета Армении в августе до 84,6 млрд. драмов против профицита в 71,6 млрд. драмов годом ранее

ЕРЕВАН, 23 октября. /АРКА/. Аналитики Всемирного банка назвали причины роста совокупного дефицита бюджета Армении в январе-августе до 84,6 млрд. драмов с профицита в размере 71,6 млрд. драмов за тот же период 2023 года.



В обзоре Всемирного банка «Armenia Monthly Economic Update – October 2024» указывается, что в августе в годовом разрезе был зафиксирован дефицит бюджета в размере 26,5 млрд. драмов, в результате чего совокупный дефицит составил 0,8% от годового прогнозируемого ВВП. Экологический и акцизный налоги, а также налог с оборота зафиксировали самые высокие темпы роста в годовом разрезе на уровне 40%, 18% и 31%, соответственно.



Общие расходы выросли на 10,5% в августе (г/г), в основном, за счет отчислений на социальную защиту, которые выросли на 29% из-за дополнительных расходов на поддержку беженцев.



В то же время, капитальные расходы в августе снизились на 0,5% (г/г).



«Совокупно налоговые поступления выросли на 8,8%. Тем не менее, за вычетом возврата подоходного налога по линии ипотеки (как и в предыдущие годы), общие налоговые поступления увеличились всего на 5,3% (г/г), в то время как общие расходы выросли на 16% (без учета ипотечных платежей). Это увеличило дефицит бюджета до 84,6 млрд драмов по сравнению с профицитом в размере 71,6 млрд драмов за тот же период 2023 года», - говорится в исследовании.



В утвержденном 7 декабря прошлого года парламентом госбюджете Армении на 2024 год доходы запланированы на уровне 2,723 трлн. драмов, расходы - 3,206 трлн. драмов, из них капитальные расходы составят около 695 млрд. драмов. Дефицит госбюджета заложен в размере около 483 млрд. драмов или 4,6% ВВП. ($1 - 387.21 драма) -0-



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12:49 23.10.2024